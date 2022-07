Formule E

LONDON ePRIX - Le 2e ePrix de Londres pour Di Grassi, Vandoorne s'envole au championnat : le dernier tour de course

LONDON ePRIX - Au lendemain de la victoire de Jack Dennis lors de la première course à Londres, c'est le Brésilien Lucas Di Grassi (Venturi) qui s'est imposé dans la capitale anglaise et décroche son premier succès de la saison. Quatrième, le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), augmente encore son avance au championnat à deux manches de la fin profitant des abandons de Vergne et Evans.

00:02:15, il y a 40 minutes