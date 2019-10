Mahindra confirme D'Ambrosio et Wehrlein pour 2019-20

Pas de surprise chez Mahindra : le line-up reste inchangé pour la saison 2019-20 de Formule E, avec Jérôme d'Ambrosio et Pascal Wehrlein.

Comme l'an dernier, l'écurie indienne aligne un duo alliant expérience et jeunesse, à un détail près : n'est plus un rookie. L'Allemand s'est d'ailleurs illustré en 2018-19, notamment avec un podium à Santiago et une pole position à Mexico, où il a mené la course jusqu'au tout dernier tour avant de craquer, en difficulté au niveau de la gestion d'énergie.

, quant à lui, fait partie des quatre seuls pilotes à avoir participé aux 58 courses de l'Histoire de la Formule E. Son palmarès ? Trois victoires pour un total de neuf podiums, et 303 points au compteur. Le Belge a rejoint Mahindra la saison dernière avec des débuts sur les chapeaux de roue, montant sur le podium à Ad Diriyah puis s'imposant à Marrakech, mais le reste de la campagne a été plus difficile, et il n'a pu faire mieux que 11e du championnat.

La saison 5 a commencé de manière incroyable pour nous et a commencé à montrer le potentiel que nous avons en travaillant ensemble à l'unisson. Nous savons que la seconde moitié de saison a été difficile, mais le fait que nous restions tous ensemble pour la saison 6 signifie que nous pouvons revenir plus forts et nous battre régulièrement pour la victoire."

Directeur d'équpe, Dilbagh Gill se félicite quant à lui de ce duo de pilotes inchangé. "La saison dernière a été l'une des plus relevées de l'Histoire de la Formule E en matière de concurrence, mais nous croyons avoir l'un des line-ups les plus solides de la grille afin d'atteindre nos objectifs au championnat", commente l'Indien. reste pilote d'essais et de réserve, tandis que Sam Dejonghe conserve son poste de pilote de réserve et de simulateur.

Mahindra a par ailleurs dévoilé sa nouvelle livrée, très similaire à l'ancienne avec son identité visuelle traditionnelle, composée d'orange, de blanc et de bleu ; l'écurie a également annoncé un partenariat technique avec le groupe allemand ZF Friedrichshafen AG, qui contribuera au développement du groupe propulseur mais aussi du châssis et des amortisseurs, tout en fournissant des services d'ingénierie.