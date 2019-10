Mahindra se réorganise pour ne plus être "constamment irrégulier"

Directeur de Mahindra Racing, Dilbagh Gill espère se débarrasser des performances "constamment irrégulières" de son écurie, qui n'est plus exploitée par Campos.

Campos Racing gérait l'aspect opérationnel de Mahindra en course, via la compagnie QEV Technologies dans laquelle Campos investit, depuis la saison 2015-16 de Formule E, après le premier partenariat noué avec Carlin par l'équipe indienne en 2014-15.

L'écurie a toutefois grandement évolué cet été, avec un nombre d'employés passé de 18 à 50 : ce sont eux qui s'occuperont des monoplaces de Mahindra en week-end d'E-Prix et travailleront sur le groupe propulseur depuis des quartiers généraux qui se trouveraient à Abingdon, près d'Oxford. Les services de Campos ne sont donc plus requis. Précédemment, les ressources de Mahindra étaient partagées entre son atelier de Banbury et les infrastructures Campos/QEV près de Barcelone.

Mahindra a notamment nommé un nouveau team manager, à savoir David Clarke, qui occupait le même poste chez DS Techeetah la saison dernière, avec les deux titres à la clé. Sont également arrivés un nouveau chef-mécanicien et un nouvel ingénieur de course pour Jérôme d'Ambrosio.

"Nous amenons toute l'équipe en Angleterre", explique Gill à Motorsport.com. "Nous déménageons de Banbury car nous n'avons plus assez de place là-bas. Nous avons trouvé un endroit à Oxford où nous emménageons en novembre – c'est un très bon endroit. Mais toute l'écurie y sera basée : nous ne sous-traitons plus."

"À partir de maintenant, la plupart de l'équipe sera directement employée. Nous avons beaucoup de nouvelles personnes parmi nous. Je n'en suis pas vraiment content, car j'aimais les gens [chez Campos], mais je pense que sur le long terme, c'était mieux pour l'écurie de tout rassembler afin d'atteindre ce dernier cran d'efficacité qui nous manquait parce que nous étions dans deux endroits différents."

Mahindra s'est classé quatrième et sixième du classement des équipes lors des deux dernières saisons de Formule E après sa troisième place en 2016-17, avec des victoires lors de chacune de ces campagnes. Le niveau de performance était toutefois très variable ces deux dernières années, et Gill espère que la nouvelle structure va résoudre ce problème en 2019-20 : "C'est un domaine sur lequel nous travaillons, car nous étions constamment irréguliers ces deux dernières années."

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous essayons de rassembler toute l'équipe, afin de pouvoir commencer à bien travailler et à progresser au fil de l'année. Car nous avons beaucoup perdu [auparavant]. Nous avons une bonne équipe, nous aurions dû être dans une position légèrement différente de ce qu'était la nôtre ces deux dernières années. La saison 5 était sans aucun doute la pire que nous ayons connue quant au rapport entre notre potentiel et nos performances à la fin de l'année. Nous devons corriger ça, et c'est ce que nous espérons faire cette année."

Mahindra a annoncé un nouveau partenariat moteur avec l'ancien fournisseur de Venturi, ZF, qui va non seulement construire un nouveau groupe propulseur pour la saison 2020-21 mais aussi assister l'écurie quant à son package 2019-20 : Gill espère que certains problèmes de comportement de la monoplace rencontrés la saison passée seront ainsi résolus.

"La voiture est plus légère, la voiture est plus rigide à l'arrière. Nous avons beaucoup travaillé sur la stabilité du train arrière car c'était l'un de nos problèmes, ainsi que sur le logiciel et les contrôles pour les simplifier un peu", conclut l'Indien.