Marciello participera au Rookie Test de Marrakech

Juncadella, pilote d'essais et de développement de HWA, pourra tester pour la deuxième fois la monoplace de l'équipe, après avoir remplacé Stoffel Vandoorne lors de la dernière journée des essais de pré-saison à Valence. Ce sera par contre la première apparition de Marciello en Formule E.

Champion de Blancpain GT Series Sprint Cup en 2018, le pilote italien a des relations de longue date avec HWA et est l'un des piliers des programmes de Mercedes en GT tout au long de la saison.

Lire aussi :

Un nouveau test en FE pour Calderón et Chadwick

"Ce sera ma première apparition en Formule E et aussi la première pour HWA", explique Marciello. "J'ai vraiment hâte d'y être. Je vais essayer d'aider l'équipe autant que possible et d'apprendre un maximum pendant ces tests. Je suis vraiment impatient de monter dans la voiture."

Une impatience relayée par le patron de l'écurie HWA Racelab, Ulrich Fritz : "Nous sommes heureux d'annoncer que Raffaele et Daniele seront nos pilotes à Marrakech. Raffaele a été très proche de notre équipe pendant longtemps. Ces derniers temps, il a montré toute sa classe en GT, et avant cela il a remporté le titre européen de F3 avec nos moteurs, en 2013. Je suis confiant quant au fait qu'il pourra nous apporter de précieux retours grâce à son expérience. La même chose peut bien sûr être dite de notre pilote d'essais et de développement officiel, Dani."

Leclerc complète le line-up Venturi

HWA n'est pas la seule écurie à avoir annoncé ses pilotes pour le Rookie Test, puisque Venturi a confirmé la venue d'Arthur Leclerc, le frère du pilote Ferrari Charles Leclerc, aux côtés de Norman Nato, pilote de réserve habituel de l'équipe.

Contrairement à Marciello, Leclerc ne découvrira pas la monoplace de deuxième génération de la Formule E, puisqu'il a été le premier à tester la VFE-05 de Venturi, dans le cadre du programme de développement "Next Gen" de l'écurie monégasque.

"Je suis honoré d'avoir été choisi par Venturi, et en tant que Monégasque, c'est spécial pour moi", a-t-il expliqué. "Je vais me dédier complètement à l'équipe, dans sa quête d'optimisation de la Venturi VFE-05, et je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de piloter cette incroyable voiture de nouveau. La Formule E est un championnat pionnier, inventif et jeune, et je suis vraiment désireux d'y jouer un rôle actif."

Lire aussi :

Sirotkin participera au Rookie Test en Formule E

Arthur Leclerc a fait ses débuts en monoplaces lors de la saison 2018, après plusieurs années en karting. Il a terminé au cinquième rang du Championnat de France de F4, avec deux victoires et une pole position à son actif.