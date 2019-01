McNish : Le mode attaque a permis une course "robuste"

Le système, qui permet une augmentation de puissance de 200kW à 225kW pendant des périodes déterminées après le passage des pilotes sur une zone spécifique hors trajectoire, a été mis en œuvre pour la première fois en Arabie Saoudite, et est un principe inspiré tout droit de l'univers des jeux vidéo.

En dépit de l'étroitesse de la piste d'Ad Diriyah, la course a produit un grand nombre de dépassements et de manœuvres intéressantes. McNish, dont les pilotes Daniel Abt et Lucas Di Grassisont respectivement passés de la 12e et 18e place de la grille à la 8e et 9e position à l'arrivée, est bien entendu déçu de l'issue de la manche pour ses troupes, mais est excité pour la discipline par ce qu'apporte le mode attaque.

"C'était assez intéressant du point de vue de la course", estime l'Ecossais. "En regardant quand [leurs rivaux] l'utilisaient, les pilotes pouvaient dépasser puis répliquer, ce genre de choses", commente-t-il au micro de Motorsport.com. "Cela génère un peu de mélange, ce qui est au final ce que la Formule E cherchait à faire. Ce n'est jamais une mauvaise chose, car je crois que les dépassements font partie de la panoplie de capacités qu'un pilote doit avoir, donc on a vu des gars réaliser des manœuvres de dépassement assez solides."

"Felipe Massa a été l'un d'entre deux, il était assez robuste. Il a 37 ans, il doit rester cool ! ", s'amuse McNish. "Mais cela a offert toutes sortes d'opportunités et il s'agit de quelque chose que nous pouvons je pense développer progressivement : il était assez clair que l'on pouvait encore se suivre de près. Il reste encore des parties de la course qui sont rugueuses, au coude-à-coude, et ce n'est pas une mauvaise chose."

Après cette introduction concluante, la Formule E a fait savoir par le biais de son PDG Alejandro Agag qu'il était considéré d'augmenter la puissance additionnelle du mode attaque dans le cadre d'une série d'ajustements mineurs.

Lire aussi:

Villeneuve : "Personne ne veut voir de courses de voitures électriques"