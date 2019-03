Mercedes dévoile une livrée pour son écurie de Formule E

Mercedes a dévoilé ce lundi un concept de livrée en vue de son arrivée en Formule E, qui se fera pour la saison 2019-2020 du championnat électrique de la FIA.

La firme à l'étoile se prépare à ouvrir une nouvelle ère de son histoire en sports mécaniques, après avoir notamment mis un terme à son programme DTM en fin d'année dernière. La saison prochaine, elle rejoindra d'autres constructeurs prestigieux, son engagement débutant en même temps que celui de Porsche.

Lire aussi :

La Formule E travaille sur le futur de la course de Hong Kong

Mercedes a récemment reçu sa première monoplace, construite par Spark, le fournisseur officiel de la Formule E, et avec laquelle vont pouvoir se dérouler les 15 journées d'essais autorisées par le règlement durant la saison 2018-2019.

"Trente ans en DTM, quelle aventure, avec tellement de souvenirs inoubliables, et nous sommes fiers d'être le constructeur le plus victorieux de l'histoire de cette discipline", tient d'abord à rappeler Toto Wolff, directeur de Mercedes Motorsport. "Nous avons été sacrés lors de notre dernière saison, avec les trois titres. Nous avons ainsi ajouté une nouvelle page au livre des records, et il n'y a pas de meilleure manière pour achever ce formidable chapitre. Nous regardons le passé avec un profond sentiment de gratitude."

"La décision de dire adieu au DTM n'a pas été facile, mais je considère que c'est finalement le bon choix, tourné vers l'avenir. L'électrification de la mobilité est un élément essentiel pour le futur de Mercedes-Benz. À sa juste mesure, la Formule E est une toute nouvelle discipline dans laquelle nous voulons nous mesurer aux autres concurrents en piste, avec les technologies actuelles et futures."

"Les courses dans les centres-villes du monde entier sont spectaculaires, relevée pour les pilotes, et les fans sont très proches de l'action. L'accélération d'une monoplace de Formule E se définit par énormément de couple. Et la vitesse maximale atteint 280 km/h lorsque la puissance moteur est à 250 kW."

"Le potentiel de la Formule E est énorme. Chaque jour marque un progrès dans nos préparatifs pour la première course, en fin d'année, et se traduit par une attente qui monte. La compétition avec Porsche, Audi et BMW, ainsi que tous les autres constructeurs, sera très particulière, et j'ai hâte d'y être. Nous ouvrons ce nouveau chapitre avec de l'enthousiasme, et nous serons heureux si tout le monde nous soutient dans cette aventure palpitante."

Mercedes a déjà indirectement un pied en Formule E cette saison, puisque sa filiale HWA participe à sa première campagne. La saison prochaine, cette même équipe sera la base de l'engagement de Mercedes, tout en recevant le soutien de l'écurie F1. Le groupe propulseur sera quant à lui conçu et développé par le constructeur allemand dans son usine britannique de Brixworth.