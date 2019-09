Mercedes ne prend pas le succès pour acquis en FE

Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes Motorsport, assure que la marque a bien conscience que jouer les premiers rôles pour sa première saison en Formule E n'est pas acquis d'avance.

Après avoir pris le relai de sa filiale HWA, qui a couru en tant qu'équipe cliente de Venturi afin d'apprendre les arcanes du championnat tout électrique en vue de l'arrivée de Mercedes, le constructeur allemand sera présent sur la grille pour la saison 2019-2020. La première Formule E à l'étoile a été officiellement présentée ce mercredi dans le cadre du Salon de Francfort, où , anciens pilotes juniors de McLaren, ont été confirmés comme représentants de la nouvelle équipe.

Avec ce nouveau projet, Mercedes rejoint un championnat qui a vu neuf pilotes, représentant huit équipes différentes, remporter les courses de la saison 2018-2019, alors que trois structures ont gagné les titres par équipes des cinq premières campagnes. Si Mercedes a remporté le doublé des titres pilotes et constructeurs ces cinq dernières années en Formule 1, Toto Wolff assure qu'il faudra "garder les pieds sur terre et [rester] humble" en abordant la FE.

"Il y a des équipes et des constructeurs qui sont depuis longtemps en Formule E et ils ont connu du succès et suivent une courbe d'apprentissage", déclare-t-il auprès de Motorsport.com. "Nous n'avons pas eu tout cela. Nous avons eu une première année d'apprentissage avec HWA, sans toutes les ressources nécessaires pour en faire un succès, aussi nous voyons la Saison 6 comme un point d'entrée pour Mercedes et nous ne prenons pas pour acquis que nous jouerons un rôle dans le groupe de tête. Cela viendra avec le temps. Si nous nous surprenions nous-mêmes et étions en mesure de réaliser des prouesses – nous classer dans le top 5 ou monter sur le podium –, je serais ravi. Mais ce n'est pas quelque chose que nous attendons pour la première saison [de Mercedes]."

"Pas un championnat comme un autre"

Stoffel Vandoorne, qui s'est classé 16e durant la saison 2018-2019 avec HWA, croit que Mercedes pourrait se battre aux avant-postes, mais partage néanmoins la prudence de Wolff. "Il est naturel que tout le monde place la barre beaucoup plus haut", explique-t-il à Motorsport.com. "L'année dernière, nous étions assez loin et peut-être que la pression n'était pas aussi élevée pour tout le monde. Mais de mon point de vue, cela ne change pas tant que ça et je suis confiant quant au fait que nous aurons les moyens de nous battre devant."

"Pour le moment, savoir avec quelle régularité nous pourrons faire cela et quelle sera exactement la compétitivité du package reste un peu un point d'interrogation. Mais compte tenu de ce que j'ai vu avec les ressources et tout le reste, je me sens très confiant. Les personnes qui sont derrière cela le prennent très au sérieux. Pour autant, nous ne pouvons pas le prendre pour acquis parce que ce n'est pas un championnat comme un autre, où l'on peut simplement arriver et dominer."