Mortara : "Au dernier tour, c'était Noël !"

Monté sur le podium à l'E-Prix de Mexico, Edoardo Mortara en était le premier surpris !

Neuvième sur la grille de départ, puis dixième à la fin du premier tour, ne s'attendait certainement pas à signer un tel résultat sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Et pourtant ! Auteur d'une course très sage, le pilote Venturi a gagné trois places grâce à l'accident ayant impliqué Nelson Piquet Jr, Jean-Éric Vergne et Alexander Sims au troisième tour, puis il s'est défait de son coéquipier Felipe Massa au 32e passage.

Surtout, en fin de course, quand les Nissan e.dams et Wehrlein étaient en grande difficulté quant à leur gestion d'énergie, Mortara conservait 4% à son actif pour le dernier tour, où il a pris l'avantage sur les Nissan tombées en panne et la Mahindra pénalisée pour avoir coupé un virage sans s'arrêter !

"Il me restait beaucoup d'énergie à la fin de la course, assez pour faire un barbecue", sourit le Suisso-Italien. "Dès que j'ai rejoint le groupe de tête, j'étais déjà sixième, et sixième, pour nous, c'est déjà un très bon résultat. Puis au dernier tour, c'était Noël ! Deux voitures qui s'arrêtent, puis une qui est pénalisée ; je me suis dit que le Père Noël existait bel et bien !"

"Je voyais que [les Nissan] étaient en grande difficulté, ce qui m'a surpris, car c'était facile au niveau de l'énergie. Ils se sont arrêtés devant moi, ça se battait devant, et je commençais à me dire que si ça continuait comme ça, il risquait d'y avoir un accident et je serais sur le podium. C'est ce qui s'est passé !"

Mortara a ainsi signé son deuxième podium en Formule E pour sa 13e course dans la discipline. Il avait fini deuxième à Hong Kong pour ses débuts fin 2017, après avoir longtemps mené la seconde épreuve et être parti en tête-à-queue. De plus, avec la huitième place du rookie , Venturi réalise le meilleur résultat d'ensemble de son Histoire.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas et Tom Errington