Nasr confirmé chez Dragon en Formule E

L'ancien pilote de Formule 1 va faire ce week-end ses grands débuts dans la discipline de monoplaces 100% électriques de la FIA.

L'écurie Dragon Racing a officialisé l'arrivée attendue de .

Lire aussi :

La Formule E, "accélérateur de R&D" chez DS

"Je suis très heureux de rejoindre Dragon pour l'E-Prix de Mexico", réagit l'ancien pilote de Formule 1, qui a couru chez Sauber. "Le championnat est dans mon viseur depuis un moment, et j'ai le sentiment que c'est une remarquable opportunité. La Formule E a fait de gros progrès depuis ses débuts, et montre désormais le chemin pour l'avenir, non seulement en repoussant les limites de la technologie électrique, mais aussi en ce qui concerne la manière dont les équipes et les pilotes s'affrontent sur une seule journée, au cœur de grandes villes autour du monde."

"Dragon semble très fort avec sa nouvelle monoplace Gen2, et je pense que toute l'équipe a fait un excellent travail pour comprendre les clés de la performance et la façon de tirer le meilleur de ce package fait maison. Il y a beaucoup de talent et un travail acharné de la part des membres de l'entreprise."

"J'ai également hâte de travailler aux côtés de Pechito ! Il a beaucoup d'expérience et a accompli des choses significatives durant sa carrière. Je suis aussi enthousiaste à l'idée de travailler avec quelqu'un comme Jay Penske [le directeur d'équipe], qui veut réussir dans chaque aspect de la discipline et qui apporte une énergie positive à l'équipe."

L'E-Prix de Mexico sera la première course en monoplace de Felipe Nasr depuis qu'il a quitté la Formule 1 à l'issue de la saison 2016. Il a depuis couru en Endurance, principalement en IMSA, et a également participé à la dernière édition des 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2.

Tandis que Nasr terminera la saison 2018-2019 avec Dragon, Maximilian Günther va rester dans l'équipe en tant que pilote de réserve et de simulateur.