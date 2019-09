Nico Müller complète le line-up Dragon

Dragon Racing complète à son tour son duo de pilotes pour la saison 2019-20 de Formule E, recrutant le pilote de réserve Audi, Nico Müller.

L'écurie américaine va donc aligner deux rookies avec . Ces derniers ont toutefois déjà une petite expérience en Formule E : Hartley a contribué au développement de la première Porsche cette année, tandis que Müller a participé au Rookie Test de Marrakech en 2018 et en 2019, avec des performances impressionnantes : à chaque fois, il a établi un nouveau record du circuit. Il était également en piste aux essais d'Ad Diriyah.

Audi a décidé de faire prolonger Daniel Abt aux côtés de Lucas di Grassi, mais Müller obtient néanmoins une opportunité de faire ses débuts dans le championnat tout électrique en parallèle de son engagement avec la marque allemande en DTM, où il est actuellement deuxième du classement général pour sa sixième campagne dans la discipline.

"J'ai déjà rencontré et commencé à travailler avec la plupart de l'équipe", commente le Suisse. "C'est un groupe de passionnés extrêmement motivés. Ils ont prouvé leur capacité à gagner des courses et à jouer le podium en Formule E [un seul podium sur les trois dernières saisons cependant, ndlr]. Ils l'ont fait par le passé, et notre objectif est de récidiver en saison 6."

"C'est un grand défi qui nous attend. Nous sommes un motoriste indépendant, et aucun championnat n'est plus relevé que la Formule E en sport automobile, mais je voue une grande confiance à l'équipe. Nous avons une structure compacte, et tout le monde comprend parfaitement ce projet. Ensemble, nous allons donc pouvoir optimiser rapidement le package Penske Autosport."

"J'adore les courses en ville, et je suis impatient de me confronter aux meilleurs pilotes", ajoute celui qui s'était imposé à Monaco lors de la saison 2013 de Formule Renault 3.5. "La Formule E est particulièrement difficile, surtout pour un rookie, mais je pense qu'une année passionnante nous attend. Nous avons hâte de nous battre avec ces grands constructeurs, et je suis enthousiaste à l'idée de mettre la pression aux top teams dès le début, à Riyad."

Müller devrait être le quatrième pilote d'usine Audi sur la grille de la Formule E cette saison, avec Lucas di Grassi, Daniel Abt et Robin Frijns, qui va probablement rester chez Envision Virgin Racing.