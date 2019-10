Paffett devient pilote de réserve et conseiller de Mercedes

Associé à la marque allemande depuis 2003, Paffett va rester impliqué dans l'écurie avec ce poste d'essayeur et de consultant.

"D'un côté, je suis forcément un peu déçu de ne pas courir pour Mercedes-Benz en Formule E cette saison", reconnaît Paffett du haut de ses 38 ans, "mais cela dit, je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe et de soutenir Mercedes-Benz pour sa première année en Formule E, en tant que pilote de réserve et de développement."

"En même temps, il sera très intéressant d'aider au niveau sportif lors des week-ends de course, en essayant de tirer les meilleures performances possibles des deux pilotes titulaires et de toute l'écurie. C'est très important d'avoir un pilote au sein du management : je comprends l'état d'esprit des pilotes et comment en tirer le meilleur. En moi, ils ont un partenaire avec qui discuter de leurs performances et de la voiture."

Le directeur d'équipe Ian James conclut : "Gary est non seulement un pilote exceptionnel mais aussi un leader charismatique et réfléchi, des qualités qu'il a régulièrement démontrées en tant que fer de lance de notre écurie de DTM. De plus, il est difficile de trouver un pilote qui puisse développer une voiture mieux que lui."