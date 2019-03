Photos - Premiers tours de roue pour Porsche en Formule E

À quelques mois de ses débuts officiels en Formule E, lors de la saison 2019-2020, Porsche a mis pour la première fois en piste une monoplace électrique.

Mardi, a pris le volant de la nouvelle monoplace à Weissach, base stratégique du constructeur allemand. Il s'agissait des premiers tours de piste pour le groupe propulseur conçu par Porsche, et tout s'est déroulé sans incident. Ce shakedown marque le coup d'envoi du programme d'essais qui mènera la marque jusqu'à son premier E-Prix, en fin d'année.

"Le nouveau groupe propulseur développé par Porsche a fait son baptême du feu", annonce Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "C'est un jour important pour tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. Nous avons encore beaucoup de travail à faire en vue de notre engagement d'usine en Formule E, mais une étape initiale importante a été franchie. Nous allons désormais nous concentrer pleinement sur notre familiarisation avec les défis particuliers de la Formule E."

Fer de lance du programme LMP1 de Porsche entre 2014 et 2017, Neel Jani est à ce jour le seul pilote confirmé pour la saison 2019-2020. Le Suisse accompagne logiquement le développement du projet.

"Pouvoir piloter pour le shakedown est non seulement un grand honneur, mais c'est aussi très enthousiasmant", souligne-t-il. "C'était un sentiment fantastique. Tout le monde le sent dans l'équipe : désormais, le projet est vraiment lancé. Nous n'avons rien poussé à la limite pendant ce roulage, mais le groupe propulseur et la voiture m'ont fait une première impression très positive. J'ai hâte de passer aux essais."

Porsche fera son entrée en Formule E la saison prochaine en même temps qu'un autre constructeur allemand, Mercedes, qui a présenté en début de semaine un concept de livrée.

Retrouvez ci-dessous les premières images de Neel Jani au volant de la Porsche. Utilisez les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Neel Jani, Porsche Formula E

Porsche

Amiel Lindesay, Porsche

Porsche

Malte Huneke

Porsche

Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport

Porsche