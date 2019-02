Piquet et Vergne en désaccord sur leur crash

Nelson Piquet Jr et Jean-Éric Vergne n'ont pas la même interprétation de l'accident qui a provoqué un long drapeau rouge à l'E-Prix de Mexico.

"JEV avait l'air d'économiser déjà beaucoup d'énergie à ce stade de la course", estime Piquet pour Motorsport.com. "J'ai même cru qu'il avait un problème, donc j'ai pris l'intérieur, il a commencé à fermer la porte et j'étais vraiment prêt à m'engager dans ce virage, à freiner à l'intérieur et à doubler. Mais il a ralenti très tôt à cet endroit. Quand c'est arrivé, j'étais certain qu'il avait fermé la porte beaucoup trop tôt."

"Mais j'ai regardé la vidéo, et je ne vais pas rejeter la faute sur lui à 100%. Certes, c'était agressif, j'étais en train de lancer ma manœuvre, mais quand un pilote commence à défendre, on s'attend à ce qu'il freine tard, pas à ce qu'il freine au même endroit que s'il était en train de gérer l'énergie. Cela m'a donc clairement pris par surprise. Il fermait la porte, j'ai cru qu'il allait freiner plus tard et il a freiné bien trop tôt. Quand je l'ai percuté, j'étais encore en train d'accélérer, en gros."

Quant à Vergne, il juge à notre micro ne pas avoir freiné trop tôt : "J'ai fermé la porte et j'ai gardé ma trajectoire. Je n'ai rien fait de mal, j'ai freiné au même endroit que d'habitude et il a juste décollé sur moi. Je ne sais pas ce qu'il a pensé – peut-être qu'il n'a pas vu le virage parce qu'il était complètement à l'intérieur. Il a extrêmement mal jugé le freinage. Je ne veux pas critiquer Nelson, je suis juste content qu'il aille bien, car c'était un gros crash. Mais c'était évitable."

La carrosserie de la DS E-Tense FE 19 était endommagée au niveau du côté droit, mais Techeetah est parvenu à effectuer les réparations nécessaires lors de l'interruption consécutive à l'accident, qui a duré près d'une demi-heure.

"Les mécaniciens ont fait un excellent travail pour réparer la voiture à temps", se félicite Vergne. "Ensuite, c'était vraiment positif, je me suis bien amusé. La voiture ne pointait pas toujours dans la bonne direction mais elle restait conduisible, et c'était bien de se battre contre tous les autres et de devoir attaquer à la limite."

Le Français a ensuite occupé la dixième place pendant un long moment avant d'être envoyé en tête-à-queue par un accrochage avec l'autre pilote Jaguar, .

Propos recueillis par Alex Kalinauckas et Tom Errington