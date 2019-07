Porsche et Mercedes ne font pas peur à Vergne

L'arrivée en Formule E de poids lourds de l'automobile tels que Porsche et Mercedes n'effraie pas le double Champion en titre, Jean-Éric Vergne.

Les grands constructeurs sont plus nombreux que jamais en Formule E. Pour la première fois, lors de la saison 2019-20, le maximum de 12 équipes sur la grille sera atteint avec l'arrivée de Porsche et le remplacement de HWA par sa maison mère Mercedes. Les deux constructeurs allemands rejoignent ainsi leurs rivaux directs BMW et Audi, mais aussi d'autres marques reconnues telles que Jaguar, Nissan et DS.

Porsche et Mercedes, ce sont également deux écuries qui ont connu un succès immense ces dernières années, la première en Endurance (trois titres de WEC et trois victoires aux 24 Heures du Mans de 2015 à 2017), la seconde en Formule 1 (cinq titres des pilotes et des constructeurs de 2014 à 2018, et la série est bien partie pour continuer). Il n'y a toutefois pas de quoi faire regretter à Vergne de rester chez DS Techeetah, avec qui il a remporté les deux derniers titres de Formule E – dont un alors que la structure chinoise était la seule indépendante du plateau, en 2017-18 !

"J'ai eu des discussions avant de signer mon contrat ici, et j'estime que Techeetah est la meilleure équipe dont faire partie pour les prochaines années", déclare Vergne à Motorsport.com. "Je ne pense pas que Porsche ou Mercedes vont nous botter les fesses."

"Regardez Audi : pour moi, c'est la meilleure marque en sport auto. Ils ont gagné tout ce qu'ils ont fait. Des infrastructures fantastiques, des personnes brillantes. Ils ont gagné Le Mans à d'innombrables reprises. Ils ont cet ADN qu'ont peu d'autres écuries dans le monde du sport auto. Le fait qu'ils soient là [en FE] depuis le tout début, plus ou moins avec le plus gros budget, et que nous, DS Techeetah, soyons capables de battre cette équipe, me fait dire que je n'ai pas très peur de Mercedes ou Porsche." Bien que mise en difficulté par DS Techeetah ces derniers temps, l'écurie Audi Sport Abt Schaeffler demeure celle qui a marqué le plus de points depuis la création de la Formule E, avec les 1101 unités engrangées par ses deux seuls pilotes, .

"Je ne pense pas que Mercedes ou Porsche feront bien mieux qu'Audi, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils ont peut-être le budget, ils peuvent prendre les meilleurs ingénieurs, mais tout prend du temps. Je pense donc être dans la position parfaite pour le moment." Rappelons que Porsche a recruté

