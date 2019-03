Pourquoi Lotterer a choisi de faire l'impasse sur Sebring

André Lotterer a expliqué sa décision de manquer la manche de Sebring en World Endurance Championship, dans le but d'accumuler du travail dans le simulateur pour le compte de son équipe de Formule E, DS Techeetah.

Lotterer n'a manqué aucune course depuis le lancement du WEC en 2012 et ratera ce qui aurait été sa 55e participation dans le championnat à Sebring. Le travail de simulateur est vital pour Lotterer et son équipe Techeetah car ce sera en marge de la nouvelle manche du championnat, disputée à Sanya, et que ce travail sera fondamental pour sa préparation à la course.

L'ancien pilote Audi et Porsche en LMP1 avait critiqué la Formule E en 2016, mais a avoué "ne pas avoir eu une bonne vision globale de la discipline" avant de rejoindre Techeetah pour la saison 2017/18. Lotterer a expliqué à Motorsport.com qu'il avait personnellement décidé de ne pas courir pour Rebellion Racing à Sebring et de privilégier son implication en Formule E.

"J'ai couru en WEC depuis le premier jour et j'aime ce championnat. Bien sûr, les choses changent et ce championnat [la FE] est devenu très important car ce sont des circuits en ville", a déclaré l'Allemand. "Et [Sanya] est une nouvelle course, nous avons essayé d'arranger les dates afin de faire un bon travail mais ça entrait en conflit avec la course, donc j'ai pris la décision de me concentrer pleinement sur la Formule E et je remercie Rebellion pour avoir compris cela."

"Ce n'est pas simple d'abandonner vos équipiers et Sebring est une grosse course. C'est une occasion assez rare et c'est difficile à comprendre que je la manque pour une séance de simulateur, mais c'est une préparation très importante pour la Formule E donc j'ai pris cette décision. Et en WEC, il est difficile de gagner face aux Toyota."

Rebellion a nommé Mathias Beche pour remplacer Lotterer dans la R-13 Gibson ornée du numéro 1 dans le cadre des 1000 Miles de Sebring, aux côtés de Neel Jani et Bruno Senna. Lotterer et Jani sont quatrièmes au classement du WEC 2018/19 avec comme meilleur résultat une deuxième place à Silverstone, où les deux Toyota avaient été disqualifiées.