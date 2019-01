E-Prix de Marrakech : Sam Bird arrache la pole à Jean-Eric Vergne

Groupe 1

Le positionnement des leaders du championnat dans le premier groupe semblait devoir leur compliquer la tâche, puisqu'ils allaient disposer de la piste la plus poussiéreuse et la moins chaude.

Tous ont pris la piste le plus tard possible, à tel point qu'António Félix da Costa a dû se résoudre à lancer son assaut à 250 kW directement, sans autre tour de préparation. Cela n'a manifestement pas coûté grand-chose au leader du championnat, qui était le plus rapide de ce quintet en 1'17"950. Il fait toutefois l'objet d'une enquête des commissaires pour une raison encore inconnue.

Suivaient Jean-Éric Vergne en 1'18"042, Mitch Evans en 1'18"106 et Jérôme d'Ambrosio en 1'18"440. Auteur d'un 1'19"633, André Lotterer est parti à la faute au virage 7 alors qu'il avait signé le meilleur temps dans le premier partiel.

Groupe 2

Les cinq autres pilotes ayant marqué des points en Arabie saoudite se retrouvaient dans le deuxième groupe, non des moindres, avec notamment les Champions Sébastien Buemi, Lucas di Grassi et Nelson Piquet Jr. Le pilote Nissan e.dams s'est particulièrement illustré avec le meilleur chrono dans le premier secteur, ce qui lui a permis de s'emparer de la première place en 1'17"906.

"Espérons pouvoir réitérer ça", commente Buemi quant à sa victoire au premier E-Prix de Marrakech, en 2016. "Ce qui est bien, c'est que la différence entre les différents groupes [de qualifications] n'est pas aussi marquée qu'à l'accoutumée."

Un Piquet plutôt constant s'est classé cinquième, lorsque Di Grassi et Oliver Rowland, alors septième et huitième, étaient tous deux relégués à sept dixièmes. Le pilote Audi déplore les problèmes techniques qui l'ont empêché de rouler autant que souhaité en essais libres, mais admet également avoir réalisé un tour "désordonné". Daniel Abt, qui a commis une erreur dans le deuxième secteur, était neuvième.

Groupe 3

C'est Sam Bird qui a tiré son épingle du jeu dans l'avant-dernier groupe. Malgré un premier secteur médiocre, le pilote Virgin était foudroyant dans le deuxième partiel et s'est montré un demi-dixième plus rapide que la référence fixée par Buemi, en 1'17"851. Robin Frijns a pris la sixième place avec un temps de 1'18"200, alors que les NIO d'Oliver Turvey et Tom Dillmann n'ont pu faire mieux que 11e et 13e.

Maximilian Günther a légèrement touché le mur, toutefois suffisamment pour le contraindre à interrompre sa tentative, alors que Stoffel Vandoorne a subi une panne au moment crucial. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, le moteur s'est éteint à la sortie du virage 10", déplore le Belge. "Nous allons partir du fond de grille, j'ai du pain sur la planche !"

Le retour des concurrents au stand a été marqué par une étonnante collision impliquant les Virgin et Dillmann. Ce dernier a notamment percuté la monoplace de Frijns par l'arrière, celle-ci ayant été endommagée au niveau du diffuseur, tandis que l'avant de la NIO était également abîmé. Tous deux font également l'objet d'une enquête des commissaires.

"Je n'avais plus de freins du tout", confirme Dillmann. "Soit je percutais un commissaire, soit je percutais Robin. J'ai choisi de heurter la voiture." Les dégâts sur les trois monoplaces (Frijns a ensuite touché le diffuseur de Bird) pourraient poser problème en raison du régime de parc fermé.

Groupe 4

Les cinq derniers concurrents classés au championnat étaient placés dans le dernier groupe, aux côtés du rookie Pascal Wehrlein, qui participe ce week-end au premier E-Prix de sa carrière. Le pilote Mahindra a bien failli se hisser en Super Pole pour ses débuts, avec un 1'18"126 à moins de trois dixièmes de la référence, mais Alexander Sims a signé un troisième chrono redoutable en 1'17"935, devant son coéquipier !

José María López , Felipe Massa, Edoardo Mortara et Gary Paffett, quant à eux, se sont classés respectivement 13e, 15e, 17e et 19e.

Super Pole

On retrouvait donc en Super Pole les six pilotes suivants : Bird, Buemi, Sims, Félix da Costa (toujours sous investigation), Vergne et Evans. Ce dernier a été le premier à s'élancer et a signé un excellent premier partiel en 27"426 avant de tirer tout droit au virage 7. Vergne a ensuite frappé un grand coup en 1'17"535 ; Félix da Costa s'est également montré très compétitif en 1'17"626, mais a perdu un dixième et demi dans le secteur inaugural.

Auteur de quelques petites fautes dans son tour, notamment un dérapage au premier virage, Sims n'a pu faire mieux que 1'18"400. Buemi, lui, était bien parti pour s'illustrer avec un secteur 1 à sept millièmes de la référence de Vergne, mais il a ensuite perdu près de deux dixièmes.

Quant à Bird, au volant d'une monoplace pourtant endommagée par l'incident avec Frijns et Dillmann – "ce n'était pas idéal", reconnaîtra-t-il par la suite –, il a réalisé un superbe tour synonyme de pole position en 1'17"489 ! C'est la cinquième pole position de sa carrière en Formule E, sa première depuis l'E-Prix de New York 2017.

"Je suis un peu agacé, la pole m'échappe pour quatre centièmes !" sourit Vergne, qui regrette de voir les trois points de la pole position lui filer entre les doigts. "[Bird] était mon principal concurrent l'an dernier, peut-être que ce sera pareil cette fois."

E-Prix de Marrakech - Phase de groupes

1 Sam Bird Virgin 1'17.851 2 Sébastien Buemi Nissan e.dams 1'17.906 0.055 3 Alexander Sims BMW i Andretti 1'17.935 0.084 4 António Félix da Costa BMW i Andretti 1'17.950 0.099 5 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1'18.042 0.191 6 Mitch Evans Jaguar 1'18.106 0.255 7 Pascal Wehrlein Mahindra 1'18.126 0.275 8 Robin Frijns Virgin 1'18.200 0.349 9 Nelson Piquet Jr Jaguar 1'18.347 0.496 10 Jérôme d'Ambrosio Mahindra 1'18.440 0.589 11 Lucas di Grassi Audi Sport Abt 1'18.595 0.744 12 Oliver Rowland Nissan e.dams 1'18.604 0.753 13 José María López Dragon 1'18.612 0.761 14 Oliver Turvey NIO 1'18.624 0.773 15 Felipe Massa Venturi 1'18.780 0.929 16 Daniel Abt Audi Sport Abt 1'18.921 1.070 17 Edoardo Mortara Venturi 1'19.133 1.282 18 Tom Dillmann NIO 1'19.338 1.487 19 Gary Paffett HWA 1'19.516 1.665 20 André Lotterer DS Techeetah 1'19.633 1.782 21 Maximilian Günther Dragon 1'23.332 5.481 22 Stoffel Vandoorne HWA 1'33.404 15.553

