Qualifs - La pole pour un Di Grassi époustouflant

Alors que le top 20 se tenait en 0"663 lors de la phase de groupes à Santiago, Lucas di Grassi a frappé un grand coup en Super Pole avec plus d'une demi-seconde d'avance. Seul bémol : il fait l'objet d'une enquête des commissaires.

Groupe 1

Les pilotes occupant le top 5 au championnat n'avaient pas la tâche facile sur cette piste poussiéreuse, puisqu'ils faisaient comme d'habitude partie du premier groupe. Le Champion en titre

" They may as well reverse grid the championship for the race. Or maybe clean the track...!!!— Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) 26 January 2019 "

Groupe 2

On retrouvait deux Champions dans le second groupe,

Groupe 3

Avec 30°C dans l'air comme au sol,

Groupe 4

Concluaient cette phase de poules les six derniers pilotes classés au championnat, dont les quatre concurrents propulsés par Venturi :

Super Pole

On retrouvait donc en Super Pole Wehrlein, Buemi, Di Grassi, Bird, Vandoorne et Abt. Ce dernier a donné le ton en 1'08"958, alors que Vandoorne a enchaîné avec un 1'09"235, mais faisait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir franchi le feu rouge à la sortie des stands.

Bird n'est pas parvenu à faire mieux, auteur d'un 1'09"253 alors qu'il était le plus rapide dans les deux premiers partiels ! Il a perdu plus de quatre dixièmes dans le dernier secteur. Di Grassi, en revanche, n'a pas failli et a signé un temps époustouflant de 1'08"290 ! Cependant, lui aussi était sous investigation, en l'occurrence en raison d'une infraction technique. Buemi et Wehrlein, deuxième et troisième, n'ont pas démérité.

"C'était un tour exceptionnel, sûrement l'un des meilleurs de ma carrière en Formule E", affirme Di Grassi. "J'ai tiré le maximum de la voiture. Cela montre que l'Audi est rapide. Mais la course va être complètement différente, la température va certainement être un problème pour les freins, les pneus, la batterie... ce sera extrêmement dur. Nous n'avons jamais couru dans ces températures avec cette voiture." 37°C dans l'air sont annoncés pour la course, à 20h (heure française).

