Qualifs - Pole sensationnelle de Wehrlein !

Pascal Wehrlein a signé une pole position sensationnelle à l'E-Prix de Mexico, devançant ses rivaux de trois dixièmes en Super Pole. C'était seulement sa troisième séance qualificative en Formule E !

Groupe 1

Sur la piste moins poussiéreuse de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, les candidats au titre n'étaient pas aussi désavantagés par leur présence dans le Groupe 1 qu'à l'accoutumée. Le leader du championnat n'a toutefois pas pu défendre ses chances, victime d'un problème technique avant même d'avoir pu lancer un tour chronométré.

Groupe 2

Très impressionnant depuis ses débuts à Marrakech, a échoué à quatre millièmes de son coéquipier.

Quant à , ils n'ont pu faire mieux que cinquième, septième et neuvième respectivement. Le Néo-Zélandais s'est fait remarquer par un gros travers au freinage de la dernière chicane, où il a perdu plusieurs dixièmes.

Groupe 3

Les rookies ont continué à briller dans le Groupe 3, puisque c'est cette fois troisième et quatrième en 59"739 et 59"763 respectivement.

a dû se contenter de la 11e place.

Groupe 4

Enfin, parmi les pilotes ayant marqué un seul point ou aucun, c'est surtout a particulièrement souffert au volant d'une monoplace très survireuse, seulement 20e.

Lire aussi :

Les débuts de Massa en FE sont-ils si mauvais que ça ?

"C'était fun", déclare , qui a pris la 14e place pour ses débuts : il remplace Maximilian Günther pour le reste de la saison. "J'ai fait mes premiers tours ce week-end, tout est nouveau pour moi, mais je suis content. Il faut apprendre à connaître la voiture. Bien sûr, nous voulons faire un peu mieux que ça, mais la course reste à venir. Compte tenu des circonstances, je suis satisfait."

Super Pole

Les places en Super Pole étaient chères sur ce tracé ! La dernière phase des qualifications a par exemple échappé à Sims (0"189 de retard) et à Vergne (à 0"209). On y retrouvait en revanche Rowland, Wehrlein, Massa, Di Grassi, Buemi et Félix da Costa.

Félix da Costa a lancé les hostilités avec un 59"819. Malgré un meilleur premier secteur, Buemi n'est pas parvenu à faire mieux (59"949), mais il fallait compter avec Di Grassi – vainqueur à Mexico en 2017 et auteur d'un temps de 59"653.

Ce sont ensuite les rookies qui ont eu leur mot à dire. En avance sur son compatriote au deuxième intermédiaire, Massa a finalement échoué à 0"042 de la pole provisoire. En revanche, Wehrlein n'a pas failli et a signé le meilleur temps avec trois dixièmes d'avance, un gouffre ! Il a notamment gagné plus de deux dixièmes dans le dernier partiel.

Quant à Rowland, il était le plus rapide dans le premier secteur mais a commis un blocage de roue dans la dernière chicane et a dû se contenter de la quatrième place. La course s'annonce néanmoins passionnante avec trois débutants sur les deux premières lignes !

"C'était un bon tour, je ne pouvais pas faire mieux. Pascal a fait un tour fantastique, bravo à lui !" s'exclame Di Grassi. Massa renchérit : "Je suis content du déroulement des événements depuis les EL2. C'est difficile de faire un tour canon direct quand on arrive en qualifications, mais ça s'est bien passé. Je suis content d'être troisième. Wehrlein a fait du travail d'exception."

Quant au poleman, il conclut : "C'est comme ça qu'il faut le faire : ne pas toucher le mur mais en être le plus près possible ! L'équipe m'a donné une voiture incroyable. Ce matin, la sensation n'était pas géniale. Ce résultat est exceptionnel."

Classement complet à venir