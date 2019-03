Qualifs - Vandoorne en pole à Hong Kong !

Les rookies monopoliseront la première ligne de la grille pour l'E-Prix de Hong Kong : Stoffel Vandoorne est en pole devant Oliver Rowland !

Groupe 1

Sur une piste détrempée alors que la pluie s'était remise à tomber, l'ordre de passage allait s'avérer plus crucial que jamais. Pour la plupart, les cinq leaders du championnat se sont dépêchés de prendre la piste pour éviter d'être piégés par les précipitations si elles venaient à gagner en intensité.

Seul s'est exclamé le Brésilien après son run.

Groupe 2

Les pilotes classés du sixième au dixième rang du championnat ont semblé bénéficier d'une piste plus favorable, si bien qu'

Groupe 3

Déjà en verve à Mexico,

Groupe 4

Qui des six derniers pilotes du championnat, ceux qui n'ont marqué que deux points et moins ? Figurez-vous que

Super Pole

En Super Pole, on retrouvait donc Vandoorne, Paffett, Rowland, Mortara, Lotterer et Di Grassi. Pendant ce temps, les deux leaders du championnat – d'Ambrosio et Félix da Costa – étaient relégués en fond de grille !

Un tout-droit au virage 7 a fait perdre un certain temps à Di Grassi, qui a lancé les hostilités, et le pilote Audi Sport Abt a dû se contenter d'un 1'14"177. Lotterer a logiquement fait mieux en 1'12"868, avant que Mortara ne surenchérisse en 1'12"310, lui-même surpassé par un Rowland particulièrement agressif en 1'11"903. "J'aurais pu faire du meilleur travail, mais il faut que je m'en satisfasse : c'est ma deuxième Super Pole, et je suis en première ligne", commente l'Anglais.

Restaient alors les HWA, et la tentative de Paffett a effectivement mal démarré avec un gros blocage de roue au premier virage, où il a perdu plus d'une demi-seconde. Il a finalement échoué au quatrième rang. En revanche, Vandoorne n'a pas déçu : 1'11"580, c'était la pole position avec trois dixièmes d'avance ! Auteur du meilleur temps dans la phase de poules comme en Super Pole, le Belge n'a souffert aucune contestation.

