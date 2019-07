Quelle était la monoplace la plus rapide cette saison ?

Avec huit écuries différentes sur la plus haute marche du podium, la saison 2018-19 de Formule E a été la plus disputée de l'Histoire. Mais quelles équipes avaient l'avantage en matière de performance pure ?

C'est vrai, en Formule E, la puissance des moteurs est plafonnée. 250 kW maximum en qualifications, 200 kW en course (sauf en mode attaque, avec 225 kW cette saison et 235 kW lors de la campagne à venir). Cependant, les neuf motoristes ont quand même de quoi se démarquer en concevant et construisant eux-mêmes leur groupe propulseur, composé du convertisseur, de la transmission et du moteur... ou dans le cas de Nissan e.dams, des deux moteurs !



Ce design innovant du constructeur japonais (qui a succédé à Renault cette saison) a fait de la Nissan IM01 la monoplace la plus rapide du plateau en essais libres ou qualificatifs et en conditions sèches – des critères choisis afin d'obtenir la hiérarchie la plus représentative possible. Ils ne permettent pas de déterminer quelle est la meilleure monoplace globalement, puisque l'efficience joue un rôle crucial en course pour l'économie d'énergie. Chaque chrono est exprimé en un pourcentage du meilleur temps sur chaque tracé concerné (Ad Diriyah et Hong Kong sont exclus en raison d'essais perturbés par la pluie).

Au vu de ces statistiques, il n'est donc pas surprenant que Nissan e.dams ait signé six des 13 pole positions possibles, les autres ayant été obtenues par BMW i Andretti (deux), DS Techeetah (deux), Mahindra (une) et Envision Virgin avec le groupe propulseur Audi (une). C'est souvent en essais libres que les chronos les plus rapides sont signés, d'où le bon positionnement de Jaguar par ailleurs.

En fond de classement, l'on remarque les progrès réalisés par la nouvelle équipe HWA, qui tâtait le terrain en vue de l'arrivée de Mercedes pour la campagne à venir : avec des moteurs clients Venturi, la structure allemande était en moyenne dans les 101,06% du meilleur temps jusqu'à Paris, mais seulement 100,49% à Berlin, Berne et New York. Il n'est pas étonnant non plus que Tom Dillmann et Oliver Turvey soient les seuls pilotes à temps plein qui ne soient jamais passés en Super Pole, compte tenu des difficultés chroniques de la NIO.

Écart avec le meilleur temps du week-end en 2018-19