Renault : Carlos Ghosn a démissionné

Plus de deux mois après le déclenchement de l'affaire qui le concerne au Japon, Carlos Ghosn a remis sa démission et n'est plus PDG de Renault. Sa succession doit être annoncée dans la journée.

Sous les verrous au Japon depuis la mi-novembre et son arrestation, Carlos Ghosn n'est plus PDG de Renault. Le patron de 64 ans a remis sa démission dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les informations données à Bloomberg et à l'AFP par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.

"Désormais il est temps de mettre en place une nouvelle gouvernance parce que le plus important aujourd'hui, c'est de préparer le futur de Renault et de l'alliance" , a ajouté le ministre, alors que cette journée de jeudi s'annonçait déjà décisive pour le groupe Renault.

Un conseil d'administration doit en effet se tenir dans la journée pour décider de la succession de Carlos Ghosn, emblématique président qui était en fonction depuis 2006. Renault devrait nommer à sa tête un tandem composé de Thierry Bolloré et Jean-Dominique Senard, ce dernier étant jusqu'à présent aux commandes de Michelin.

Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo le 19 novembre dernier, puis placé en garde à vue à deux reprises et écroué. Rapidement destitué de la présidence de Nissan, il avait en revanche conservé celle de Renault en dépit de la mise en place d'une solution transitoire, considérant qu'il était empêché.

Carlos Ghosn est principalement accusé d'avoir dissimulé des revenus perçus en tant que président de Nissan, ainsi que d'en avoir minorés. Toutes ses demandes de remise en liberté ont jusqu'à présent été rejetées.