Renault officialise la succession de Carlos Ghosn

Le Groupe Renault a pris acte de la démission de son président Carlos Ghosn et a nommé ce jeudi deux nouvelles personnes à sa tête.

Réuni ce jeudi matin, le conseil d'administration de Renault a entériné les décisions attendues pour mettre en place une nouvelle gouvernance. Après avoir pris acte du départ de Carlos Ghosn et salué "le parcours de l’Alliance qui lui a permis de se hisser au premier rang des constructeurs automobiles mondiaux", le choix d'une direction à deux têtes a été confirmé.

Incarcéré à Tokyo depuis le début de ses ennuis judiciaires début novembre, Carlos Ghosn a remis sa démission la nuit dernière, précédant ce conseil d'administration. Il est poursuivi au Japon pour dissimulation et minoration de ses revenus sur plusieurs périodes, en qualité de patron de Nissan.

Lire aussi :

Renault : Un refus "flatteur" qui traduit la "peur" de Red Bull

Pour sa succession, le Groupe Renault a choisi de recourir à une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général. Président du groupe Michelin depuis 2012, Jean-Dominique Senard a été élu président de Renault, avant que, sur sa proposition, Thierry Bolloré soit nommé directeur général.

"Outre toutes les fonctions assumées normalement par le président du conseil, le nouveau président du conseil d’administration de Renault devra évaluer et, si nécessaire, faire évoluer la gouvernance de Renault afin notamment d’assurer la transition vers la nouvelle structure", précise le groupe dans un communiqué. "Il présentera ses propositions sur l’évolution de la gouvernance au conseil d’administration avant la prochaine assemblée générale des actionnaires."

L'enjeu est colossal pour Renault, afin que l'après Carlos Ghosn se passe au mieux et que les intérêts du constructeur français soient préservés. Plus particulièrement dans le cadre de l'Alliance Renault-Nissan, dont Jean-Dominique Senard obtient le "pilotage pour le compte de Renault".

"À ce titre, le président du conseil d’administration de Renault sera l’interlocuteur principal du partenaire japonais et des autres partenaires de l’Alliance pour toute discussion sur l’organisation et l’évolution de l’Alliance", détaille le communiqué. "Il proposera au conseil d’administration tout nouvel accord d’Alliance qui lui semblerait utile à l’avenir de Renault. Il aura vocation à être le représentant principal de Renault dans les organes de direction de l’Alliance et chez Nissan lorsque Renault dispose d’un droit de proposition."