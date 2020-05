Rendez-vous lundi pour la 2e manche de eSports de Formule E

La Formule E se mobilise également dans la lutte contre le coronavirus en organisant un championnat eSports, diffusé sur le player d'Eurosport et Eurosport 360. Rendez-vous lundi pour la 2e manche de eSports.

Restez chez vous. Et laissez-vous transporter dans les rues étroites de Hong Kong pour suivre une course virtuelle de Formule E. Ce lundi a lieu la deuxième course du championnat eSports de Formule E, à partir de 16h30.

Deux grilles parallèles seront à l'honneur : la première avec les pilotes actuels de Formule E et la deuxième avec les meilleurs "gamers" du monde, dont le vainqueur pourra réellement rouler sur un circuit de Formule E pendant un weekend de course.

