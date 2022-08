Formule E

Huit monoplaces dans le mur, une au-dessus de l'autre... Carambolage chaotique pour la première course à Séoul

La première course à Séoul a été le théâtre d'un énorme carambolage impliquant huit voitures, toutes parties à la faute sur piste humide samedi matin. La monoplace de Nyck de Vries s'est nichée sous celle de Sébastien Buemi. Grâce au halo, le pilote néerlandais est sorti sain et sauf de cette scène d'apocalypse. Le e-Prix a été interrompu pendant plus d'une demi-heure.

00:02:20, il y a une heure