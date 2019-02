Sirotkin "vraiment désolé" du sort de Williams

L'écurie Williams traverse actuellement l'une des passes les plus difficiles de son Histoire. Sergey Sirotkin, qui courait pour elle en 2018, exprime sa compassion.

Williams est statistiquement l'une des trois plus grandes équipes de l'Histoire de la Formule 1, avec 114 victoires en Grand Prix, mais une seule d'entre elles a été remportée dans les 14 dernières années. La saison dernière, la structure de Grove s'est même classée à la dernière place du championnat des constructeurs – et de loin, avec sept points au compteur.

C'est ce manque de performance qui a incité SMP Racing, mécène de , à ne pas renouveler l'expérience en 2019. Or, la situation de Williams s'est compliquée encore davantage, avec une FW42 en retard qui a manqué deux jours et demi d'essais hivernaux – même si depuis, l'écurie rattrape son déficit d'expérience à grandes enjambées.

"Nous savons tous que l'équipe est dans une position très difficile, mais en même temps j'ai tant de très bons amis là-bas", commente Sirotkin. "Je sais que nous n'avons passé qu'une saison ensemble, mais l'année est très longue et nous avons passé tant de jours ensemble, à l'usine ou au circuit, à travailler toute la journée dans une situation si difficile… J'ai vraiment l'impression d'y avoir été une éternité, et je me sens vraiment désolé pour eux…"

"Je sais à quel point nous avons travaillé tous ensemble pour le développement, et je suis vraiment désolé qu'à cause de certaines difficultés, disons, nous ne voyions pas le résultat en matière de performance. Je sais ce que méritent les gens chez Williams, je leur souhaite le meilleur."

Pour 2019, en plus de son programme en WEC, Sirotkin remet un pied en Formule 1 avec un rôle de pilote de réserve chez Renault. Est-ce finalement un meilleur choix que d'être resté chez Williams ?

"Il est encore tôt pour le dire", répond le Russe. "J'essaie vraiment de voir ça comme un petit pas en arrière intéressant pour me préparer pour le grand saut en avant qui m'attend. C'est un plan optimiste mais réaliste, j'espère. Et j'espère vraiment que je pourrai piloter la voiture à un moment – c'est moi qui ferai le travail de développement." Or, lors des tests réservés aux jeunes pilotes, c'est l'essayeur qui devrait prendre le volant, Sirotkin étant trop expérimenté.