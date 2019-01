Techeetah plus rapide ? C'est "parfait" pour Félix da Costa !

António Félix da Costa a offert à BMW i Andretti Motorsport sa première victoire en Formule E à l'occasion de la course saoudienne, non sans profiter des mésaventures subies par les pilotes DS Techeetah. Certes auteur de la pole position, Félix da Costa ne pouvait résister au rythme des monoplaces franco-chinoises en course, puisqu'André Lotterer et Jean-Éric Vergne ont signé leur meilleur tour en 1'12"591 et 1'12"750 respectivement, plus d'une demi-seconde devant la concurrence. AFDC, quant à lui, a tourné en 1'13"265.

Lire aussi :

Villeneuve : "Personne ne veut voir de courses de voitures électriques"

Il a ainsi fallu des pénalités, en l'occurrence un drive through pour une infraction technique au niveau de la régénération d'énergie, pour priver DS Techeetah du doublé. Vergne a néanmoins franchi la ligne d'arrivée à moins d'une demi-seconde de Félix da Costa.

"Leur rythme était impressionnant", commente le Portugais pour Motorsport.com. "C'est ce que j'ai dit à mes gars. Dans un sens, c'est bien de voir que quelqu'un garde l'avantage sur nous, car je suis sûr que l'équipe va continuer à travailler dur. C'est ce que je voulais."

"C'est un scénario parfait pour nous de gagner la course et de marquer les points tout en ayant quelque chose qui nous donne du pain sur la planche pour essayer de progresser." Et le son de cloche est similaire auprès du directeur d'équipe Jens Marquardt, qui rappelle avec humilité : "nous n'avons pas encore extrait le plein potentiel de notre package, mais c'est pareil pour tout le monde".

Lire aussi :

Félix da Costa : "Red Bull a-t-il gâché ma carrière ? Pas du tout !"

Pour Félix da Costa, c'était une première victoire en Formule E depuis près de quatre ans et l'E-Prix de Buenos Aires en janvier 2015. La sensation était toutefois bien différente.

"Le truc, c'est que quand j'ai gagné en saison 1, la victoire n'avait pas de mérite aux yeux des gens, disons-le ainsi", explique-t-il. "Je venais de perdre mon baquet en F1 [favori pour le baquet Toro Rosso 2014, AFDC avait été devancé par Daniil Kvyat, ndlr] et j'étais encore pilote de réserve pour Red Bull. Je sentais que personne n'accordait beaucoup d'importance à la Formule E, mais c'est impressionnant de voir à quel point ça a changé. Gagner maintenant est vraiment une sensation différente."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas