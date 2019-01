Tréluyer disputera le Rookie Test de Marrakech

La séance, qui se tiendra dans la foulée de l'E-Prix de Marrakech, est ouverte à tout pilote n'étant pas encore détenteur d'une eLicence, sésame indispensable pour piloter en course dans l'une des manches du championnat de Formule E.

Ce sera la première apparition officielle de Benoit Tréluyer en Formule E, lui qui est pilote de développement d'Audi depuis 2018. Les monoplaces de Virgin Racing sont propulsées par le motoriste allemand.

"C'est super d'avoir reçu une telle opportunité et j'ai hâte de travailler avec Envision Virgin Racing. Je sais que l'équipe a beaucoup de choses de prévues, donc j'ai hâte de travailler et ramener les meilleures données possible pour les aider pour la suite de la saison", explique le Français.

Son équipier d'un jour, Nyck de Vries, avait déjà pris part au Rookie Test en 2018, avec l'équipe officielle Audi. Le pilote néerlandais continuera sa route dans le championnat de Formule 2 cette année, avec l'écurie ART Grand Prix.

BMW et Nissan puisent dans leur réservoir de talents

Du côté de BMW, le double Champion DTM Marco Wittmann fera également partie du peloton du test de Marrakech. Il devrait être rejoint par le Canadien Bruno Spengler, lui aussi ancien Champion de voitures de tourisme en Allemagne, et qui a déjà pu piloter l'iFE.18, victorieuse de la première manche de la saison.

Nissan e.dams a également annoncé son line-up pour ce Rookie Test, en faisant appel à deux de ses pensionnaires en Super GT, à savoir Mitsunori Takaboshi et Jann Mardenborough, bien que ce dernier n'ait pas encore de programme confirmé dans le championnat japonais de Grand Tourisme.