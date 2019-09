Un ancien dirigeant de Manchester United devient PDG de la Formule E

Ancien dirigeant de Manchester United et des Rams de Los Angeles, Jamie Reigle a été nommé PDG de l'ABB FIA Formula E, dont Alejandro Agag devient donc président.

Reigle est le deuxième PDG de l'Histoire de la Formule E, dont le fondateur Agag a annoncé à l'aube de la saison 2018-19 qu'il allait prendre le poste de président, bien qu'il soit resté PDG depuis décembre dernier tandis que la FE cherchait son remplaçant.

Après avoir été cadre supérieur à Manchester United pendant dix ans, Reigle a rejoint les Rams de Los Angeles en NFL, en tant que vice-président exécutif chargé des opérations commerciales, en 2017.

New York Stock Exchange, d'après un communiqué de la FE. Reigle et Agag vont travailler ensemble pour faire progresser la FE ; Agag devrait avoir pour priorité de maintenir les relations et accords actuels du championnat avec les parties prenantes telles que la FIA, les sponsors, les écuries, les constructeurs, et les villes accueillant les courses.

"Je suis ravi et honoré d'être chargé de mener la Formule E dans sa prochaine phase de développement", déclare Reigle. "Je suis le championnat depuis sa création et j'admire la plateforme sportive mondiale qu'Alejandro et son équipe ont créée en si peu de temps. J'ai hâte de commencer à travailler avec Alejandro pour continuer à développer la Formule E, qui est le championnat le plus passionnant en sport auto ; c'est une plateforme démontrant le potentiel à venir des véhicules électriques et de la mobilité durable."

"Je souhaite profiter de cette opportunité pour accueillir officiellement Jamie dans la famille de la Formule E", ajoute Agag. "L'expérience immense de Jamie, qui a travaillé dans le domaine du sport en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, fait de lui la meilleure personne pour occuper ce poste. Avec son arrivée dans notre équipe dirigeante actuelle, nous avons un line-up remarquable pour continuer à construire et développer la Formule E dans le prochain cycle de notre croissance. J'assurerai la transition vers mon rôle de président et travaillerai en tandem avec Jamie pour assurer que notre vision et nos projets pour l'ABB FIA Formula E Championship se concrétisent."

, un championnat off-road de SUV électriques, qui sera géré par la FE et dont la première saison aura lieu en 2021.