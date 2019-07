Un E-Prix à Jakarta dès la saison 2019-20 ?

La Formule E est en "négociations avancées" avec Jakarta pour la tenue d'une course dans la capitale indonésienne dès la saison prochaine.

Gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan a annoncé sur son compte Instagram qu'il s'était rendu à l'E-Prix de New York pour "conclure les négociations" avec la Formule E. Mais selon les informations de Motorsport.com, les discussions restent en cours, certes à un stade avancé.

La Formule E s'est déjà intéressée à Jakarta par le passé, et le PDG Alejandro Agag a précédemment déclaré que le championnat allait "certainement s'y intéresser pour 2018-19", mais cela ne s'est pas concrétisé. Quant à la possibilité d'une course à Jakarta en 2019-20, un porte-parole de la Formule E indique à Motorsport.com : "Nous sommes en négociations avancées mais ne sommes pas encore en mesure de faire une annonce."

La Formule E a deux courses à déterminer sur son calendrier 2019-20, qui a été dévoilé suite à la dernière réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA à Paris. La première course en question est prévue le 14 décembre 2019, et selon les informations de Motorsport.com, cette date est une possibilité pour la course de Jakarta, bien que ce soit peu probable en raison de délais serrés pour le transport du matériel. L'autre option pour cette date demeure Marrakech.

Une date en juin après l'E-Prix de Séoul serait plus probable pour Jakarta, puisque la seconde course à confirmer, le 21 mars 2020, devrait être l'E-Prix de Sanya. Que Jakarta soit juste après Séoul serait logique d'un point de vue logistique pour la Formule E, puisqu'elle retournera ensuite en Europe pour la manche de Berlin fin mai, avant de conclure sa campagne par une course à New York et la finale à Londres. Tenir la première course à Jakarta lors de la saison 2020-21 est également une possibilité, mais l'objectif initial est le calendrier 2019-20.

"Jakarta accueillera une course de la prestigieuse Formule E mi-2020", a déclaré Anies. "Après le sommet mondial des villes à Medellín, nous nous sommes immédiatement rendus à New York pour conclure les négociations avec l'agence de management de la Formule E. Cette réunion a été préparée il y a trois mois. Une équipe de la Formule E est spécialement venue mener une reconnaissance à Jakarta les 8 et 9 juillet."

Avec Aditya Gagat