Valence, J1 - Bird en tête, Mercedes en retrait

Sam Bird a signé le meilleur temps de cette journée inaugurale des essais de pré-saison à Valence, pour ce qui était le premier roulage public des Formule E version 2019-20 (diaporama à découvrir à la fin de cet article).

Lors d'une journée où la plupart des concurrents ont été assidus en piste, c'est

Le drapeau rouge a été agité à quatre reprises lors de ces six heures de roulage. Tout d'abord, le rookie

Valence - Jour 1

1 Sam Bird Envision Virgin Racing 1:15.570 2 Maximilian Günther BMW i Andretti Motorsport 1:15.663 3 António Félix da Costa DS Techeetah 1:15.681 4 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 1:15.724 5 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1:15.798 6 Sébastien Buemi Nissan e.dams 1:15.882 7 Oliver Rowland Nissan e.dams 1:15.942 8 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 1:15.975 9 Robin Frijns Envision Virgin Racing 1:16.081 10 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler 1:16.084 11 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1:16.097 12 Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 1:16.140 13 Nico Müller Geox Dragon 1:16.387 14 André Lotterer TAG Heuer Porsche 1:16.482 15 Edoardo Mortara Venturi Racing 1:16.531 16 Jérôme d'Ambrosio Mahindra Racing 1:16.552 17 Felipe Massa Venturi Racing 1:16.580 18 Brendon Hartley Geox Dragon 1:16.698 19 Oliver Turvey NIO 333 1:16.867 20 James Calado Panasonic Jaguar Racing 1:17.016 21 Neel Jani TAG Heuer Porsche 1:17.343 22 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 1:17.389 23 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 1:17.654 24 Ma Qing Hua NIO 333 1:20.220

Les essais vont se poursuivre ce mercredi avec notamment une simulation de course similaire à celle menée l'an passé. Ce sera l'occasion de tester le nouveau mode attaque (portant la puissance moteur à 235 kW au lieu de 200 kW lors du reste de la course, contre 225 kW maximum la saison dernière), qui ne pourra plus être activé quand la course est neutralisée. Une autre évolution de la réglementation fera perdre 1 kWh d'énergie à toutes les monoplaces en course pour chaque minute de neutralisation sous Full Course Yellow ou Safety Car ; ce kilowatt-heure sera déduit des 52 kWh disponibles pour l'intégralité de l'épreuve.

