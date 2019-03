Vandoorne, une première pole qui met du baume au cœur

Si Stoffel Vandoorne n'a toujours pas fini une course de Formule E dans le top 15, la pole position signée à Hong Kong est peut-être la lumière au bout du tunnel.

Nouvelle en Formule E, l'écurie HWA Racelab était jusqu'à présent la seule du plateau à ne pas avoir marqué de points cette saison, mais elle avait déjà montré sa compétitivité à l'occasion, avec deux Super Pole pour ont tout simplement signé le doublé lors de la phase de groupes des qualifications, sur piste humide, avant de se classer premier et cinquième en Super Pole.

"C'était passionnant, des conditions très délicates et une énorme adrénaline pour faire le tour parfait quand les conditions sont comme ça", commente le Belge pour Motorsport.com. "Il faut jouer avec la voiture et avoir une sensation parfaite, et je pense que nous y sommes arrivés."

La course a toutefois été plus difficile. Paffett, discret, a rétrogradé au huitième rang, avec le 13e meilleur tour seulement. Quant à Vandoorne, il s'est fait doubler par Rowland au départ et Bird au premier tour. Également dépassé par Lotterer et Mortara ensuite, l'ancien pilote McLaren F1 occupait la quatrième place lorsqu'il a été victime d'une défaillance de son arbre de transmission.

"C'est marrant, parce qu'il y a un contraste énorme entre les hauts et les bas", remarque Vandoorne. "Notre temps fort, c'est la Super Pole et notre première pole. Cela montre tous les progrès que nous avons réalisés avec l'équipe. Je suis content d'avoir signé ma première pole en Formule E pour l'équipe et moi-même."

"Nous n'avions pas le même rythme qu'André [Lotterer] et Sam [Bird], ils avaient l'air plus rapides que tous les autres, et de notre côté, nous avions déjà connu quelques courses difficiles, donc nous gérions la nôtre sans regarder les autres."

"Nous occupions confortablement la troisième place, et en Formule E, il faut être patient car c'est à la fin qu'il y a de l'action, on l'a vu avec ces derniers tours de folie. Nous n'y étions pas, c'est dommage. Mais maintenant, il est clair que les résultats viendront, ce n'est qu'une question de temps", conclut celui qui a ouvert son compteur de points avec les trois unités de la pole.

Propos recueillis par Tom Errington