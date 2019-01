Verstappen salue des TIG "constructifs" en Formule E

B.V., Marrakech - Condamné à deux jours de travaux d'intérêt général suite à son altercation avec Esteban Ocon au Grand Prix du Brésil 2018, Max Verstappen a purgé la première d'entre elles ce samedi à l'E-Prix de Marrakech.

La FIA ayant adopté une approche pédagogique, la tâche confiée à Verstappen était simplement de passer la journée auprès des commissaires de course pour en tirer des leçons sur leur mode de fonctionnement et les décisions difficiles qui leur incombent.

"C'est intéressant de voir ça de l'autre côté", déclare le Néerlandais dans un communiqué de la FIA. "D'habitude, on ne passe pas une journée entière avec les commissaires ! Le week-end, chacun fait son travail, et c'est bien de véritablement voir ce qui est nécessaire pour prendre ces décisions importantes ; parfois, une décision peut ne pas être appréciable pour une certaine personne, mais elle doit être prise et il faut suivre les règles."

"Je pense que c'est bien de connaître différentes choses en sport auto plutôt que d'être juste assis dans la voiture. Être là et faire ce type de travaux, c'était quelque chose de constructif pour moi."

Par ailleurs, Verstappen confie avoir particulièrement apprécié le paddock du championnat tout électrique ainsi qu'une course qui s'est avérée pleine de rebondissements, remportée par Jérôme d'Ambrosio.

"Bien sûr, j'ai un peu suivi la Formule E à la télé, mais je n'avais jamais été dans le paddock, et j'ai vraiment apprécié cette journée. Tout d'abord, c'était une course vraiment passionnante. Le championnat se développe clairement et il y a beaucoup de constructeurs ici, donc je pense que c'est cool comme championnat", conclut le pilote Red Bull.