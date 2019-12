Le golfeur français Antoine Rozner a pris une belle 2e place à l'AfrAsia Bank, ne cédant qu'au 3e trou du barrage devant le jeune prodige danois Rasmus Hojgaard, dimanche, à l'Ile Maurice, faisant ainsi une entrée remarquée dans le circuit européen dès son deuxième tournoi. Rookie comme Rozner, Hojgaard est, lui, devenu le 3e plus jeune vainqueur de l'histoire du circuit européen, à 18 ans, en rendant une dernière carte de 68, soit 4 coups sous le par, pour un total de -19 comme le Français et l'Italien Renato Paratore, éliminé d'entrée en barrage après avoir envoyé sa balle dans l'eau.

Seuls l'Italien Matteo Manassero, qui a glané deux trophées dès ses 17 ans, et le Néo-Zélandais Danny Lee ont gagné sur le circuit européen à un plus jeune âge que le Danois. "Tout se joue sur un trou de play-off. J'ai fait des birdies incroyables sur les deux premiers trous. Je n'ai pas de regret à avoir. J'ai fait de mon mieux", a préféré retenir Rozner. "Je travaille dur et ça commence à payer. C'est un très bon résultat et je suis très heureux", a-t-il assuré en tenant à "féliciter Rasmus (Hojgaard) qui a réussi quelques coups surprenants".

Antoine RoznerGetty Images

Le Parisien de 26 ans disputait seulement son deuxième tournoi sur le circuit principal après avoir remporté deux titres à l'échelon inférieur. Il avait pris la 36e place à l'Alfred Dunhill, en Afrique du Sud, pour ses débuts parmi l'élite il y a une semaine. En raison de l'absence des grands noms du circuit, d'autres Français en ont profité pour briller. Ainsi, Romain Langasque et Benjamin Hébert avaient pris la tête de l'épreuve jeudi avant de laisser la vedette à Matthieu Pavon, 2e vendredi, et à Rozner. La bonne tenue des Tricolores est illustrée par la 4e place de Hébert, et de la présence de Robin Sciot-Siegrist (8e) et Julien Guerrier (9e) dans le top 10 final. Pavon a fini 17e à cause d'un 3e tour très médiocre (75) et sa bonne carte de dimanche (66) ne lui a pas permis d'intégrer le top 10.