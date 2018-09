Amy Olson s'empare seule de la tête

Olson, qui a pour caddie son frère Nathan, a réussi samedi une carte de 65 avec notamment un eagle sur le trou N.9 et quatre birdies pour s'envoler en tête après avoir mené avec trois autres joueuses vendredi.

L'Américaine qui n'a jamais gagné de Majeur, avait fini à la 9e place du ANA Inspiration, premier majeur de la saison.

La jeune Portoricaine Maria Torres, coleader lors des deux premiers tours, est la grande perdante du jour. En rendant une carte de 72, elle rétrograde à la 11e place à sept coups de la leader.

Les Françaises Camille Chevalier et Céline Boutier, qui ont ramené respectivement une carte de 72 et 74, sont 52e et 62e.

Classement à l'issue du 3e tour (par 71)

1. Amy Olson (USA) 199 (69-65-65)

2. Kim Sei-young (KOR) 201 (69-68-64)

3. Mo Martin (USA) 203 (68-66-66)

4. Park Inbee (KOR) 204 (68-69-67)

Georgia Hall (GBR) 204 (68-68-68)

Angela Stanford (USA) 204 (72-64-68)

7. Ryann O'Toole (USA) 205 (68-74-63)

Lee Jeon-eun (KOR) 205 (72-66-67)

Austin Ernst (USA) 205 (66-70-69)

Wei Ling Hsu (TPE) 205 (69-67-69)

...

33. Pernilla Lindberg (SWE) 211 (72-70-69)

48. Ariya Jutanugarn (THA) 214 (71-73-70)

52. Anna Nordqvist (SWE) 216 (71-70-75)

Camille Chevalier (FRA) 216 (75-69-72)

62. Céline Boutier (FRA) 219 (70-75-74)