Suspense à l'Arnold Palmer Invitational : les Etasuniens Billy Horschel et Talor Gooch se partagent la tête du tournoi comptant pour le circuit nord-américain, après la défaillance du Norvégien Viktor Hovland, samedi lors du 3e tour disputé à Orlando, aux Etats-Unis d'Amérique.

Horschel, 22e mondial, en quête d'un 6e titre en PGA, et Gooch, 33e, à la recherche d'une deuxième victoire, n'ont pas spécialement brillé, puisqu'ils ont respectivement rendu des cartes de 71 et 72. Mais Hovland, N.4 au classement mondial, n'a pas tenu la distance et s'est effondré, alors qu'il comptait deux longueurs d'avance à l'entame de cette journée. Il l'a d'ailleurs commencée avec six bogeys, avant de compenser légèrement avec un eagle puis un birdie, en fin de parcours. Le Norvégien a ainsi limité la casse, mais a perdu la tête, pointant à un coup du nouveau duo de leader qui totalise -7.

A la 3e place, à deux longueurs, figure Scottie Scheffler, qui a fait une remontée spectaculaire de 16 rangs, grâce un score de 68, le meilleur du jour. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, quatre fois vainqueur en Majeur, qui était 2e la veille, a lui perdu du terrain, plombé par une carte de 76 (un double-bogey, cinq bogeys). Il pointe en 6e position à quatre coups des leaders, pas si loin finalement.

Enfin, le N.1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm, a aussi légèrement dévissé, passant de la 13e à la 17e place, à sept unités de la tête. Le Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d'Augusta l'an passé, est lui encore plus loin (58e).

Classement après le 3e tour (par 72):

1. Talor Gooch (USA) -7 (69-68-72)

. Billy Horschel (USA) -7 (67-71-71)

3. Viktor Hovland (NOR) -6 (69-66-75)

4. Scottie Scheffler (USA) -5 (70-73-68)

5. Gary Woodland (USA) -4 (70-72-70)

6. Chris Kirk (USA) -3 (69-76-68)

. Graeme McDowell (NIR) -3 (68-76-69)

. Rory McIlroy (NIR) -3 (65-72-76)

9. Corey Conners (CAN) -2 (72-73-69)

. Matthew Fitzpatrick (ENG) -2 (73-71-70)

. Russell Henley (USA) -2 (70-72-72)

12. Sung-Jae Im (KOR) -1 (68-77-70)

...

17. Jon Rahm (ESP) 0 (72-70-74)

52. Sergio Garcia (ESP) 4 (75-70-75)

58. Hideki Matsuyama (JPN) 5 (73-72-76)

