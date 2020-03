A l'issue du premier tour du Arnold Palmer Invitational, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), Matt Every a viré en tête. L'Américain a remporté deux titres sur le circuit PGA à chaque fois lors de cette même épreuve en 2014 et 2015, a rendu une carte de 65, soit sept coups sous le par. "Des fois, je suis vraiment bon, des fois je suis vraiment mauvais, le golf est un sport bizarre", a avancé Every pour expliquer sa première journée étincelante, six jours après avoir manqué le cut du Honda Classic avec une deuxième carte catastrophique de 85.

Il devance d'un coup le numéro un mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, deuxième (66, -6), et de deux coups les Américains Talor Gooch et Scottie Scheffler troisièmes ex aequo (67, -5). Le tenant du titre, l'Italien Francesco Molinari, a renoncé à s'aligner en raison de douleurs au dos. La star mondiale du golf Tiger Woods a lui aussi fait l'impasse sur l'épreuve floridienne, à cause également de problèmes au dos.

Classement (après le 1er tour, par 72)

1. Matt Every (USA) 65

2. Rory McIlroy (IDN) 66

3. Talor Gooch (USA) 67

. Scottie Scheffler (USA) 67

5. Sam Burns (USA) 68

. Christiaan Bezuidenhout (RSA) 68

. Tyrrell Hatton (GBR) 68

. Brendon Todd (USA) 68

. Keith Mitchell (USA) 68

. Graeme McDowell (IDN) 68

11. Scott Brown (USA) 69

. Kang Sung (CDS) 69

. Adam Long (USA) 69

. Matt Wallace (GB) 69

. Rob Oppenheim (USA) 69

. Harris English (USA) 69

. Hideki Matsuyama (JPN) 69

. Ian Poulter (ENG) 69

...