Scheffler a rendu une carte de 62, soit neuf coups sous le par. Il devance d'un coup son compatriote Wes Roach et de deux coups les autres Américains Rob Oppenheim et Bo Hoag et l'Ecossais Russell Knox.

Classement du Bermuda Championship après le 1er tour (par 71) :

1. Scottie Scheffler (USA) -9 (62)

2. Wes Roach (USA) -8 (63)

3. Rob Oppenheim (USA) -7 (64)

. Bo Hoag (USA) -7 (64)

. Russell Knox (SCO) -7 (64)

6. John Senden (AUS) -6 (65)