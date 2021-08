Georgia Hall et Mina Harigae ont pris la tête de l'Open de Grande-Bretagne après le 2e tour disputé vendredi sur le parcours écossais de Carnoustie. L'Américaine a réussi sept birdies (contre deux bogeys) et a rapporté une carte de 67, soit cinq coups sous le par (72). L'Anglaise est rentrée au club-house avec six birdies, un bogey et un double bogey au 15e trou.

Avec un total de 137 les deux joueuses devancent d'un coup Lizette Salas et Kim Sei-young, qui était en tête jeudi en compagnie de Madelene Sagström et de Nelly Korda. Cette dernière, N.1 mondiale et championne olympique, a rapporté vendredi une carte de 73 (1 au-dessus du par) et rétrograde à la 11e place, tout comme Sagström.

Classement après le 2e tour

1. Georgia Hall (GBR) 137 (68-69)

. Mina Harigae (USA) 137 (70-67)

3. Lizette Salas (USA) 138 (69-69)

. Kim Sei-young (CDS) 138 (67-71)

5. Yuka Saso (PHI) 139 (68-71)

. Leona Maguire (GBR) 139 (72-67)

. Nanna Koerstz Madsen (DAN) 139 (70-69)

. Moriya Jutanugarn (THA) 139 (72-67)

. Yealimi Noh (USA) 139 (70-69)

. Lexi Thompson (USA) 139 (69-70)

