Le N.1 mondial Brooks Koepka a annoncé mercredi qu'il renonçait a participer à la Presidents Cup, en raison d'une blessure persistante à un genou, sur quoi le capitaine de l'équipe américaine Tiger Woods a choisi Rickie Fowler pour le remplacer. "J'ai informé le capitaine Tiger Woods que, malgré des soins médicaux constants et une rééducation, je ne pouvais pas jouer au golf pour le moment. C'était un grand honneur de faire partie de cette équipe et je regrette de ne pouvoir participer à la compétition", a déclaré Koepka dans un communiqué publié sur le site du PGA Tour.

Koepka, qui avait subi un traitement à base de cellules souches au genou gauche après le Tour Championship fin août, avait dû déclarer forfait à la CJ Cup en Corée du Sud après avoir aggravé sa blessure consécutivement à une glissade.

Rappelé par Woods, Fowler visera la passe de trois

Tiger Woods, qui jouera ce tournoi dans l'équipe américaine en plus d'en être le capitaine, a choisi pour le suppléer Rickie Fowler, déjà vainqueur de la Presidents Cup en 2015 et 2017. Cette année-là, il avait remporté ses trois duels. "J'ai parlé à Rickie et il a accepté de nous rejoindre, a déclaré Woods sur le site internet du tournoi. Il est très respecté et apprécié de ses coéquipiers."

Les États-Unis, vainqueurs de dix des douze dernières éditions, affronteront l'équipe internationale, hors Europe, menée par le Sud-Africain Ernie Els au Royal Melbourne, en Australie, du 12 au 15 décembre.