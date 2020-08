La Suédoise Dani Holmqvist a dû se contenter d'une carte de 70 vendredi, dans des conditions délicates, mais a quand même pris la tête de l'Open britannique féminin de golf, vendredi sur le parcours du Royal Troon.

Malgré la pluie et le vent, Dani Holmqvist, 32 ans, est rentrée au club-house avec un score total de 141 en deux jours, soit un coup sous le par, et un coup d'avance sur l'Américaine Austin Ernst et l'Allemande Sophia Popov. L'objectif de la Suédoise est désormais de succéder à son compatriote Henrik Stenson sur les tablettes du Royal Troon Golf Club où il avait remporté en 2016 le British Open, version masculine.

A l'autre bout du classement, la championne sortante, la Japonaise Hinako Shibuno, 21 ans, a ajouté un 78 vendredi à son 76 de jeudi. Elle n'a donc pas pu passer le cut.

Classement du British Open féminin après le 2e tour disputé vendredi sur le parcours du Royal Troon (par 71) :

1. Daniela Holmqvist (SWE) 141 (71-70)

2. Austin Ernst (USA) 142 (72-70)

. Sophia Popov (GER) 142 (70-72)

4. Emily Kristine Pedersen (DEN) 143 (71-72)

. Lindsey Weaver (USA) 143 (71-72)

. Lydia Ko (NZL) 143 (72-71)

. Jasmine Suwannapura (THA) 143 (71-72)

. Minjee Lee (AUS) 143 (74-69)

9. Haru Nomaru (JPN) 144 (74-70)

. Nelly Korda (USA) 144 (72-72)

11. Anna Nordqvist (SWE) 145 (71-74)

. Yealimi Noh (USA) 145 (72-73)

. Nuria Iturrioz (ESP) 145 (71-74)

. Lee-Anne Pace (RSA) 145 (71-74)

. Alena Sharp (CAN) 145 (71-74)

. Megan Khang (USA) 145 (75-70)

