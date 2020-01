Andrew Landry a remporté l'American Express dimanche après le 4e tour disputé à La Quinta (Californie). Landry, qui a fini avec un total de -26, soit deux coups de mieux qu'Ancer et trois d'avance sur Scottie Scheffler, remporte à 32 ans son deuxième tournoi PGA, après le Valero Texas Open glané en avril 2018. En tête après le 3e tour avec Scheffler, il a d'abord rapidement distancé celui-ci grâce à six birdies après douze trous. Puis, il a quelque peu tergiversé en concédant trois bogeys consécutifs, qui ont eu pour conséquence de permettre à Ancer, auteur de neuf birdies au total, de s'approcher à deux coups.

"Mon swing a été bon toute la semaine, tout comme mes putts", a argué l'Américain pour expliquer comment il a réussi à ne pas trop douter de lui après son passage à vide en fin de parcours. Et en effet, il s'est bien repris en réussissant ses 7e et 8e birdies aux deux derniers trous, pour conserver son avance sur le Mexicain et sur Scheffler qui a légèrement repris espoir après un eagle à son antépénultième trou.

Classement après le 4e tour (par 72) :

1. Andrew Landry (USA) -26 (66-64-65-67)

2. Abraham Ancer (MEX) -24 (68-67-66-63)

3. Scottie Scheffler (USA) -23 (65-64-66-70)

4. Bud Cauley (USA) -20 (68-64-71-65)

. Sepp Straka (AUT) -20 (69-65-68-66)

6. Sam Burns (USA) -19 (71-68-67-63)

. Sebastian Cappelen (DEN) -19 (67-70-64-68)

. Tom Hoge (USA) -19 (66-70-66-67)

. Ryan Moore (USA) -19 (68-65-67-69)

10. Rickie Fowler (USA) -18 (65-64-70-71)

. Im Sung-Jae (KOR) -18 (67-66-69-68)

. Grayson Murray (USA) -18 (64-71-69-66)

. Andrew Putnam (USA) -18 (67-69-65-69)