Victor Pérez est arrivé dans les Emirats à la 6e place de la "Race to Dubaï", le classement du circuit européen, et concentré sur l'objectif principal de sa saison, terminer en tête du classement dimanche, au terme de ce dernier tournoi. En puttant très bien, le Français, actuellement 37e joueur mondial et meilleur golfeur français, a devancé plusieurs homme forts comme l'Anglais Tommy Fleetwood, vainqueur de la dernière Ryder Cup et numéro 1 européen 2017, ou l'Américain Patrick Reed, vainqueur du Masters 2018 et en tête de la Race avant cette finale.