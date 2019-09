Le projet controversé de Donald Trump de créer un deuxième terrain de golf dans sa propriété de Menie dans le nord-est de l'Ecosse, a été approuvé mardi par l'assemblée locale. Le parcours MacLeod, de 18 trous, sera aménagé le long du parcours original du terrain de golf Trump à Menie, situé dans l'Aberdeenshire.

L'approbation de la demande déposée par la société Trump International Golf Links Scotland a été approuvée par huit voix contre quatre. Le projet a suscité des critiques dans la population locale et des préoccupations concernant son impact sur l'environnement.

Le nouveau parcours de golf portera le nom de la mère du président américain, Mary Anne MacLeod, qui est née et a grandi dans l'île de Lewis avant d'émigrer à New York. Les partisans du projet considèrent que le parcours de golf MacLeod Course est cohérent car il bénéficie du clubhouse et des installations déjà présents sur le site.

" Un net conflit entre le bénéfice économique et l'intérêt public "

Selon eux, un deuxième parcours de golf contribuera à promouvoir le nord-est de l'Ecosse en tant que destination touristique. Le suivi en matière d'environnement figure dans les conditions posées pour la demande. L'organisme auquel elle a été soumise, le Scottish Natural Heritage n'a pas fait d'objection au projet mais il a recommandé que certaines parties du parcours soient redessinées afin de limiter une possible future érosion côtière et qu'elles soient en conformité avec le plan de gestion du littoral.

Après le vote, la présidente de la commission qui s'est prononcée sur la demande, Isobel Davidson a souligné qu'il y avait "un net conflit entre le bénéfice économique et l'intérêt public". C'est la raison pour laquelle il "est vital" de se conformer aux conditions pour "renforcer le plan de gestion environnemental". Le premier terrain de golf de Menie a été inauguré en 2012. Dans des demandes qui doivent encore être approuvées, la compagnie projette de construire des cottages de deux à cinq pièces, ainsi qu'un hôtel, autour du site.