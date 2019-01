2e tour : Rose s'envole, Woods passe le cut de justesse

L'Anglais Justin Rose a pris les commandes du Farmers Insurance Open, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), en bouclant le 2e tour avec sept birdies vendredi, tandis que l'Américain Tiger Woods a franchi de justesse le cut.

Deuxième en début de journée, Rose a pris le large sur le spectaculaire parcours côtier de Torrey Pines, près de San Diego (Californie). Le N.1 mondial, en quête à 38 ans de son 10e titre PGA, a rendu une carte de 66 (-6) et compte à mi-parcours avec son total de 129 (-15) trois coups d'avance sur son premier poursuivant, le Japonais Hideki Matsuyama (132, -12). "J'ai fait ce que j'avais à faire. Cela fait du bien de finir la journée sur une note positive, je me sens bien, j'espère que cela va continuer tout le week-end", a déclaré Rose.

Il compte cinq coups d'avance sur un groupe de trois joueurs qui se partagent la 3e place (134, -10). Dans ce trio figure l'Espagnol Jon Rahm, tenant du titre et leader après le 1er tour. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a, lui, fait un bond de 65 places grâce à sa carte de 65 (-7) et pointe désormais à la 9e place avec son total de 136 (-8), à sept coups du leader. "C'était plutôt une bonne journée, elle m'a remis en selle pour viser la victoire finale", s'est félicité l'ancien N.1 mondial.

Woods est passé proche de la sortie

Woods ne peut pas en dire autant. Il a rendu pour la deuxième journée consécutive une carte de 70 (-2) pour un total de 140 (-4) et il a obtenu in extremis son billet pour les deux derniers tours. "Cela ne voulait pas sourire pour moi sur les greens, c'est souvent passé près au putting et j'aurais pu tout aussi bien terminer la journée avec -5 ou -6", a-t-il estimé. Le "Tigre", qui n'était plus apparu sur le circuit PGA depuis fin septembre et sa victoire dans le Tour Championship, accuse onze coups de retard sur Rose. "Il va falloir réussir quelque chose de fort ce week-end si je veux avoir une chance", a-t-il admis.

Mais tout est possible avec Woods, revenu à la 13e place mondiale en 2018 après quatre saisons catastrophiques. D'autant que le parcours de Torrey Pines lui réussit en général bien: il y a décroché huit de ses 80 titres PGA.