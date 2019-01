3e tour : Rose résiste, Woods fait du surplace

L'Anglais Justin Rose a conservé ses trois coups d'avance en tête du Farmers Insurance Open, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), samedi lors du 3e tour, qui n'a pas permis à l'Américain Tiger Woods de se rapprocher des meilleurs. Rose a rendu sa pire carte de la semaine (69, -3) comportant notamment deux double-bogeys. Mais il a redressé la barre avec six birdies et un eagle, et ses rivaux n'ont pas réussi à profiter de ce fléchissement.

"Je joue bien, à moi de continuer sur ce rythme (...) Gagner dimanche serait une bonne façon de commencer l'année", a souligné Rose, en quête à 38 ans de son dixième titre PGA. Avec son total de 198 (-18), record du tournoi égalé, le N.1 mondial devance de trois coups l'Australien Adam Scott, grand bénéficiaire de la journée avec sa carte de 65 (-7) qui lui a fait gagner sept places (201, -15). "Sur un parcours aussi difficile que celui-ci, si vous êtes dans un bon jour, ça fait tout de suite la différence", a noté Scott.

Le tenant du titre, l'Espagnol Jon Rahm, reste 3e, à quatre coups de Rose (202, -14) avant le 4e et dernier tour dimanche. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy continue de se rapprocher de la tête: l'ancien N.1 mondial est désormais 6e avec son total de 205 (-11), à huit coups du leader.

En revanche, Woods a du mal pour sa première sortie de la saison. Il souffre en particulier sur les greens, où son putting est laborieux. Le "Tigre" reste coincé à la 48e place (211, -5): "Il faut que je joue mieux que je ne l'ai fait jusqu'à présent. C'est frustrant, car j'ai l'impression de bien putter, mais cela ne rentre pas", a assuré Woods qui avait terminé 23e de cette épreuve il y a un an pour son grand retour en compétition.

Avec son retard de 13 coups sur Rose, il a perdu tout espoir de décrocher un neuvième succès sur le parcours de Torrey Pines. "Il faut terminer sur une note positive", a espéré Woods, revenu en 2018 à la 13e place mondiale après quatre saisons désastreuses et autant d'opérations du dos.