Le Suédois Jonas Blixt, grâce à un eagle au 17e trou lors du 2e tour du Charles Schwab Classic, tournoi du circuit professionnel américain de golf (PGA), a rendu une carte de 64 (6 sous le par) et s'est emparé de la tête au classement, vendredi soir à Fort Worth (Texas).

Avec un total de 131, à neuf sous le par, Blixt, en course pour le quatrième titre de sa carrière sur le circuit PGA, a un coup d'avance sur deux Américains: Tony Finau, le précédent leader, et Kevin Na, 4e l'an dernier. Ce dernier a signé la carte du jour avec un 62 et réussi lui aussi un eagle, dès le 1er trou.

Le Slovaque Rory Sabbatini, vainqueur du tournoi en 2017, occupe la 4e place à deux longueurs de la tête. Jordan Spieth, 2e la veille, n'a pu faire mieux que le par, et rétrograde au 5e rang.