Genesis Open : Justin Thomas prend le large, Tiger Woods se replace

Justin Thomas, en tête depuis le 2e tour, a bouclé son 3e tour, débuté samedi en fin d'après-midi, avec une carte de 65 (-6), comportant un eagle, cinq birdies et un bogey. Avec son total de 196 (-17), le numéro 4 mondial compte quatre coups d'avance sur son compatriote J.B. Holmes et l'Australien Adam Scott, 2e ex aequo (200, -13).

L'Américain Jordan Spieth et le Nord-Irlandais Rory McIlroy sont en embuscade à la 4e place, mais accusent huit coups de retard sur le leader (204, -9). Tiger Woods a lui rallié le club-house avec une carte de 65 (-6), comportant deux eagles, trois birdies et un bogey, pour un total de 206 (-7).

L'ancien numéro 1 mondial, 43 ans, a fait un bond de 42 places au classement alors qu'il avait franchi de justesse le cut après le 2e tour. L'épreuve qui a lieu sur le parcours du Riviera Conutry Club, près de Los Angeles, a été perturbée jeudi par de fortes pluies qui ont retardé de plus de sept heures le coup d'envoi du premier tour.

Les organisateurs tentent depuis de récupérer leur retard, et espèrent que leur épreuve puisse se terminer dimanche avant la tombée de la nuit.