DeChambeau pas sûr d'aller à Abou Dabi à cause des tensions entre les États-Unis et l'Iran

"Je ne vais peut-être pas aller à Abou Dabi la semaine prochaine", a déclaré Bryson DeChambeau ce mercredi, via la plateforme de streaming en direct Twitch. Le N.15 mondial, âgé de 26 ans, doit défendre son titre à la Dubai Desert Classic la semaine suivant le HSBC Championship prévu dans la capitale des Emirats arabes unis du 16 au 19 janvier. "On entend partout qu'aucun Américain n'est plus en mesure d'aller dans cette région. C'est de la folie", a-t-il souligné.

" Protéger le pays, j'adore ça "

"Mais protéger le pays, j'adore ça. Je me dois de l'aimer", a souligné DeChambeau, qui a partagé une partie avec le président Donald Trump en décembre 2017. "Quand est-ce que je serai sûr d'aller à Abou Dhabi ? Eh bien, on dirait que (mardi 14 janvier) je vais le savoir", a-t-il conclu.

Le N.1 mondial Brooks Koepka, compatriote de DeChambeau, doit également s'aligner à Abou Dhabi dans une semaine après avoir reçu une prime d'apparition spéciale de la part des organisateurs. Des inquiétudes en matière de sécurité ont été soulevées dans la région à la suite d'une frappe aérienne américaine la semaine dernière qui a tué le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad (Irak). L'Iran a riposté mardi par des frappes sur deux bases irakiennes où se trouvent des forces militaires américaines.