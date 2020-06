En guise de précaution, l'USPGA, le premier majeur de golf de la saison 2020, se déroulera à huis clos du 6 au 9 août, au Harding Park de San Francisco, un club qui avait un temps été remis en question.

Le coronavirus sévit durement de l'autre côté de l'Atlantique (ndlr : près de 122 000 morts recensés aux Etats-Unis à cause du Covid-19) et la vigilance a donc été de mise. L'USPGA, premier Majeur prévu en 2020 du fait de la pandémie, se déroulera à huis clos, du 6 au 9 août, au Harding Park de San Francisco. Les promoteurs de cette première levée du Grand Chelem, qui aurait dû avoir lieu en mai, ont confirmé que le parcours prévu à l'origine était conservé, après avoir envisagé un moment de le déplacer dans un autre club.



La décision de l'organiser à huis clos a été prise "pour la santé et le bien-être de tous les participants", explique la PGA of America dans un communiqué. "Même si les résidents de cette région ne pourront pas être avec nous sur le site, physiquement, nous mettrons un point d'honneur à transmettre leur esprit d'unité et de résilience pour que le monde entier regarde et apprécie" l'épreuve, assure la PGA qui n'attendait plus que le feu vert des autorités californiennes.

Le PGA Tour américain vient de sortir de la longue pause provoquée par la pandémie de coronavirus en organisant deux tournois coup sur coup, le Charles Schwab Challenge au Texas et le RBC Heritage en Caroline du Sud, tous les deux à huis clos. La semaine dernière, avant et pendant le RBC Heritage, plus de 400 tests ont été pratiqués, sur les joueurs et les officiels, et un seul joueur américain, Nick Watney, a été testé positif, vendredi matin. Il s'est aussitôt placé en quarantaine, ainsi que son caddie pourtant testé négatif, par précaution.

