Golf: le 1er tour du Genesis Open retardé, puis stoppé par la nuit

Le coup d'envoi de l'épreuve a bien été donné, comme prévu, jeudi en début de matinée, mais les organisateurs ont dû rapidement rappeler les joueurs au club-house.

Les conditions météo se sont en effet dégradées avec de violentes pluies s'abattant sur le Riviera Country Club.

L'épreuve a repris en début d'après-midi. Puis le premier tour a été stoppé par l'obscurité en début de soirée, sans qu'aucun des 150 joueurs en lice n'ait pu en finir avec son premier parcours.

Près de la moitié des joueurs, dont l'ancien N.1 mondial Tiger Woods et son compatriote Justin Thomas, n'avaient pas encore donné le moindre coup.

Le 1er tour doit reprendre vendredi à 07h00 locales (16h00 françaises, 15h00 GMT), avec dans la foulée, si la météo le permet, le 2e tour.

Au moment de l'interruption, le Sud-Coréen Kang Sung et l'Américain Jordan Spieth se partageaient la première place avec un score de -5 et respectivement quatre et six trous encore à disputer dans le 1er tour.